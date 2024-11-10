Слот — о победе над «Астон Виллой»: «Было нелегко, как и в большинстве матчей»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).
«Было нелегко, как и в большинстве матчей. «Астон Вилла» была, возможно, не так агрессивна, как мы ожидали. Мы действовали терпеливо. Если она в чем-то и хороша, так это в стандартных положениях. В целом мы контролировали игру и забили в результате двух контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. «Ливерпуль» не впервые использует контратаки таким образом, у нас есть очень быстрые футболисты.
У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. У всех наших атакующих игроков хорошие показатели, но Мо в этом аспекте выделяется.
Мы рады, что большая часть наших футболистов прошла без травм тяжелый отрезок. Посмотрим, что там с Трентом. Нас ждут тяжелые матчи, сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой. Он есть, но маленький. Впереди много испытаний», — приводит слова Слота TNT Sports.
После этого матча «Ливерпуль» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 18 очками — на восьмой строчке. Отрыв мерсисайдцев от «Манчестер Сити» составляет пять очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
5
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
6
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
9
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
10
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
11
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
12
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
19
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|3 : 2
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 2
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 0
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|2 : 0
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|2 : 1
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|2 : 0
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2