Слот признан тренером месяца в АПЛ

Арне Слот из «Ливерпуля» назван лучшим тренером ноября в чемпионате Англии, сообщается на сайте АПЛ.

Конкуренцию в борьбе за звание Слоту составил Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Гари О'Нил («Вулверхэмптон»). Для Слота это первая подобная награда. В октябре лучшим был признан Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»), в сентябре — Энцо Мареска («Челси»), а в августе — Хюрцелер.

В ноябре «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста сыграл 3 матча и одержал 3 победы. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Слота также укрепили лидерство в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 18 очков.