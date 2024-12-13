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Сегодня, 15:34

Слот признан тренером месяца в АПЛ

Камила Абдурахманова
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Арне Слот из «Ливерпуля» назван лучшим тренером ноября в чемпионате Англии, сообщается на сайте АПЛ.

Конкуренцию в борьбе за звание Слоту составил Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Гари О'Нил («Вулверхэмптон»). Для Слота это первая подобная награда. В октябре лучшим был признан Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»), в сентябре — Энцо Мареска («Челси»), а в августе — Хюрцелер.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; радуются победе в&nbsp;матче против &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). Такой «Ливерпуль» уже никто не остановит! Только чудо лишит команду Слота титула

В ноябре «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста сыграл 3 матча и одержал 3 победы. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Слота также укрепили лидерство в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 18 очков.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 15 2 3 10 23-38 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 3 : 4
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 2 : 1
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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