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Главный тренер «Ливерпуля» Слот: «Нуньес очень хорошо впишется в мой стиль игры»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что намерен отвести форварду Дарвину Нуньесу ключевую роль в своих тактических схемах.

«Я предполагаю, что он очень хорошо впишется в мой стиль игры. Дарвин мне действительно нравится. Я уже общался с ним, да. Он один из тех, с кем я успел поговорить», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Слота в своих соцсетях.

«Ливерпуль» в мае объявил о назначении Слота главным тренером команды, а 1 июня 45-летний специалист официально вступил в должность.

Нуньес выступает за красных с 2022 года. В сезоне-2023/24 25-летний нападающий провел 54 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и 13 результативными передачами.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Дарвин Нуньес
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