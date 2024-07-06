Главный тренер «Ливерпуля» Слот: «Нуньес очень хорошо впишется в мой стиль игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что намерен отвести форварду Дарвину Нуньесу ключевую роль в своих тактических схемах.

«Я предполагаю, что он очень хорошо впишется в мой стиль игры. Дарвин мне действительно нравится. Я уже общался с ним, да. Он один из тех, с кем я успел поговорить», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Слота в своих соцсетях.

«Ливерпуль» в мае объявил о назначении Слота главным тренером команды, а 1 июня 45-летний специалист официально вступил в должность.

Нуньес выступает за красных с 2022 года. В сезоне-2023/24 25-летний нападающий провел 54 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и 13 результативными передачами.