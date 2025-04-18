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Сегодня, 16:16

Слот: «Мы живем сегодняшним днем»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» поделился подходом к работе и возможному чемпионству.

«Сейчас все мои мысли только о «Лестере» и о том, как мы можем улучшить игру. В последнем матче с «Вест Хэмом» были моменты, где мы могли сыграть лучше — как в первом, так и во втором тайме. Над этим мы и работали всю неделю», — заявил голландский специалист.

На вопрос о возможном чемпионстве в эти выходные Слот ответил категорично:
«Честно? Я вообще об этом не думаю. Не знаю, верите ли вы мне, но это правда. Я всегда живу настоящим — не оглядываюсь назад и не забегаю вперед. Так я устроен. Все говорят: «Наслаждайся процессом», но для тренера важнее всего следующий матч. Возможно, поэтому за годы работы в футболе я научился концентрироваться только на том, что могу изменить сегодня».

«Ливерпуль» может оформить чемпионство в случае победы над «Лестером» и поражения «Арсенала» в 33-м туре АПЛ.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 41-45 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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Брентфорд – Брайтон
 - : -
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
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Эвертон – Ман. Сити
 - : -
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
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МЮ – Вулверхэмптон
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Эрлин Бреут Холанн

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 21
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Ньюкасл Юнайтед

 21
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Ливерпуль

 18
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Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

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Бруну Фернандеш

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 31 1 2
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