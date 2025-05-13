Слот отметил чемпионство «Ливерпуля» на Ибице
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот взял небольшой отпуск и отправился на Ибицу (Испания), чтобы отпраздновать чемпионство своей команды в АПЛ. Этот титул стал для красных 20-м в истории.
Нидерландского тренера заметили в одном из пляжных баров, на фоне играла песня We are the Champions группы Queen.
«Ливерпулю» осталось провести два матча АПЛ в сезоне-2024/25: 20 мая на выезде с «Брайтоном» и 26 мая дома с «Кристал Пэлас». У красных 83 очка после 36 матчей — они на 15 баллов опережают «Арсенал».
Новости