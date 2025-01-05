Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какие впечатления у него оставил матч 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на домашнем стадионе мерсисайдцев и завершилась со счетом 2:2.

«Мы начали очень хорошо, у нас было три голевых момента, а затем наступил период, который дался нам сложнее. Тяжело, когда играешь против качественных игроков в низком блоке. Не всегда легко найти лазейки, и именно это и произошло. При счете 0:1 нам было непросто, но я очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали, когда смогли выйти вперед», — цитирует Слота BBC.

«Ливерпуль» с 46 баллами продолжает лидировать в чемпионате Англии. Следующий матч команда проведет 8 января против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги.