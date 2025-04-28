Слот объяснил, почему поблагодарил Клоппа во время празднования чемпионства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о причине, по которой он выразил признательность экс-наставнику клуба Юргену Клоппу после победы над «Тоттенхэмом» (5:1) и досрочного завоевания титула в АПЛ. После матча Слот взял микрофон и начал скандировать имя своего предшественника.

«Я сделал это из-за того, что он совершил еще до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер не делал ничего подобного. Это, безусловно, помогло мне. Но еще больше он помог тем, какую команду и какую культуру оставил после себя.

Качество игроков было очевидным, но главное — это культура тяжелой работы, которую он привил не только футболистам, но и всему персоналу клуба. Именно это стало одной из ключевых причин нашего успеха в этом сезоне. Поэтому я решил, что это подходящий момент, чтобы публично поблагодарить его», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года, сменив Клоппа, который руководил командой с 2015 года и ушел по собственному желанию.