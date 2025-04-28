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Слот объяснил, почему поблагодарил Клоппа во время празднования чемпионства «Ливерпуля»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о причине, по которой он выразил признательность экс-наставнику клуба Юргену Клоппу после победы над «Тоттенхэмом» (5:1) и досрочного завоевания титула в АПЛ. После матча Слот взял микрофон и начал скандировать имя своего предшественника.

«Я сделал это из-за того, что он совершил еще до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер не делал ничего подобного. Это, безусловно, помогло мне. Но еще больше он помог тем, какую команду и какую культуру оставил после себя.

Качество игроков было очевидным, но главное — это культура тяжелой работы, которую он привил не только футболистам, но и всему персоналу клуба. Именно это стало одной из ключевых причин нашего успеха в этом сезоне. Поэтому я решил, что это подходящий момент, чтобы публично поблагодарить его», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года, сменив Клоппа, который руководил командой с 2015 года и ушел по собственному желанию.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Юрген Клопп
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«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
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«Ньюкасл» летом хочет подписать Ким Мин Джэ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 80-32 82
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 34 13 11 10 53-41 50
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 МЮ 34 10 9 15 39-47 39
15
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16
 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-56 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 1 : 1
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 5 : 1
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

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Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

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