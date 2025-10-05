Слот не исключил, что защитник Конате травмировался в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не исключил, что защитник Ибраима Конате получил травму в матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).

«Я не знаю, серьезная ли это травма. Он немного прихрамывал. Я спросил его, и он почувствовал себя лучше. Я уже имел в виду эту замену. Не уверен на 100 процентов, что он травмирован, но он чувствовал неприятные ощущения в бедре, а если у игрока есть такие ощущения во время бега, то для меня это сигнал тревоги», — цитирует нидерландского тренера Sky Sports.

Конате вышел в стартовом составе, его заменили на 56-й минуте.

26-летний француз в сезоне-2025/26 в 10 матчах не отметился результативными действиями.