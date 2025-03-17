Слот назвал заслуженным поражение от «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в финале Кубка английской лиги.

«Матч прошел так, как хотел соперник. Это была игра, какой они хотели ее видеть. Это комплимент им, потому что мы не попали в свой ритм. Они были очень агрессивны и очень хорошо оборонялись. «Ньюкасл» одержал заслуженную победу», — сказал Слот после игры.

«Ньюкасл» завоевал первый трофей на внутренней арене с 1955 года. Тогда команда выиграла Кубок Англии.