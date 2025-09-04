Слот и Мареска номинированы на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера августа.

На награду претендуют: Режис Ле Бри («Сандерленд», 2 победы и 1 поражения в августе), Энцо Мареска («Челси», 2 победы и 1 ничья), Дэвид Мойес («Эвертон», 2 победы и 1 поражение) и Арне Слот («Ливерпуль», 3 победы).

После 3 туров «Ливерпуль» с 9 очками единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ. Вторым идет «Челси» (7 очков), третьим — «Борнмут» (6).