20:54 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Слимани повторил достижение Аршавина

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Нападающий "Лестера" Ислам Слимани дважды ассистировал партнерам в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". На третьей и пятой минутах встречи после его пасов забивали Джейми Варди и Энди Кинг. Алжирец стал лишь вторым футболистом, которому удалось сделать сразу две результативные передачи в первые пять минут игры премьер-лиги.

Тем самым Слимани повторил достижение Андрея Аршавина. Россиянин, выступавший за "Арсенал", дважды ассистировал партнерам в первые пять минут встречи с "Ньюкаслом" в феврале 2011 года.

Трансляция матча "Лестер" - "Манчестер Сити"

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Материалы REN-TV

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