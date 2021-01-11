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Слимани близок к переходу в «Лион»

18:20
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Нападающий «Лестера» Ислам Слимани вернется в чемпионат Франции. На этой неделе он пройдет медосбледование перед переходом в «Лион», сообщает в Twitter инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Летом «Лион» уже интересовался 32-летним Слимани, но переговоры не завершились успехом.

В этом сезоне Слимани сыграл всего 19 минут в одном матче чемпионата Англии. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 голевых передач в 10 матчах за «Монако».

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