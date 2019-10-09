Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Нагельсманн

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail. Боссы «МЮ» впечатлены работой 32-летнего немца, который демонстрировал высокие результаты в «Хоффенхайме», и уже начали собирать подробную информацию о молодом тренере.

Сейчас «Лейпциг» под руководством Нагельсманна занимает 5-е место в чемпионате Германии, отставая от лидирующей менхенгладбахской «Боруссии» на 2 очка.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла, команду возглавляет Уле-Гуннар Сульшер.