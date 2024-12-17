Sky Sports: ни один из топ-клубов не заинтересован в подписании Рэшфорда
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не интересен топ-клубам Европы, сообщает Sky Sports.
По информации источника, ни один из европейских топ-клубов не интересуется 27-летним англичанином из-за его текущей формы, поведения вне поля и высокой зарплаты.
16 декабря сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выставил Рэшфорда на трансфер. По информации The Guardian, решение приняли главный тренер манкунианцев Рубен Аморим и совладелец клуба Джим Рэтклифф.
Рэшфорд является воспитанником «МЮ». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
7
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|1 : 2
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|2 : 1
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|0 : 5
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4