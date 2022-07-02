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Сегодня, 23:09

Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду этим летом, утверждает Sky Sports.

Клуб действительно получил запрос от 37-летнего португальца о возможном трансфере. Но в «МЮ» не собираются расставаться с игроком.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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