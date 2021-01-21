Sky Sports: Лэмпарда уволят из «Челси», если результаты команды не улучшатся в ближайшие две недели

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 42-летний специалист лишится работы, если не улучшит результаты команды в ближайшие две недели. Сообщается, что ключевыми для Лэмпарда станут ближайшие четыре матча: против «Лутона» (24 января) в Кубке Англии, а также против «Вулверхэмптона» (27 января), «Бернли» (31 января) и «Тоттенхэма» (4 февраля) в чемпионате. В качестве кандидатов на место англичанина называют Томаса Тухеля и Массимилиано Аллегри.

После 19 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками. В последних 10 матчах «синие» одержали лишь 3 победы, потерпев 5 поражений и дважды сыграв вничью.