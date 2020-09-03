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Sky Sports: клубы АПЛ проголосовали против пяти замен

20:34

Клубы АПЛ на собрании акционеров проголосовали против использования пяти замен в сезоне 2020/21, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, решение о том, чтобы оставить пять замен, не поддержало нужное количество команд.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» хотят использовать до пяти замен в предстоящем сезоне.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее продлил действие правила пяти замен на следующий сезон. Это нововведение будет действовать в международных турнирах. В то же время каждая федерация или лига должна решить сама, продолжать ли использовать это нововведение.

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