Sky Sports: Грэм Поттер возглавит «Вест Хэм», Лопетеги покинет клуб

Британский специалист Грэм Поттер сменит испанца Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

Поттер достиг договоренности и в ближайшее время подпишет контракт с «молотобойцами». Отмечается, что тренер подпишет контракт на два с половиной года.

Лопетеги возглавляет «Вест Хэм» с июля 2024 года. Под его руководством лондонцы провели 22 матча — 7 побед, 5 ничьих и 10 поражений. В этом сезоне «Вест Хэм» с 23 очками занимает 14-е место в таблице АПЛ.

Поттер оставался без работы с апреля 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси».