Sky Sports: «Эвертон» начал переговоры с «Манчестер Сити» по аренде Грилиша

«Эвертон» вступил в переговорный процесс с «Манчестер Сити» по поводу трансфера полузащитника Джека Грилиша, сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры находятся на ранней стадии. Клуб из Ливерпуля рассматривает возможность годичной аренды 29-летнего футболиста. Отмечается, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес является поклонником Грилиша. Сам же полузащитник хочет получить больше игрового времени ради попадания в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи».

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за «горожан» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.