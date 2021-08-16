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Sky Sports: Джака продлил контракт с «Арсеналом»

19:38
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака продлил контракт, сообщает 16 августа Sky Sports. Официально клуб пока не подтвердил эту информацию.

По данным источника, контракт продлен на один год и будет рассчитан до лета 2024 года. Также он предусматривает опцию продления еще на сезон.

Ранее футболистом интересовалась «Рома», однако главный тренер «канониров» Микаэль Артета решил оставить игрока в команде.

28-летний швейцарец в текущем сезоне провел один матч за «Арсенал».

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Евгений Петров все материалы автора

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