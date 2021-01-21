Sky Sports: «Челси» летом попробует пригласить Нагельсманна

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на замену Фрэнку Лэспарду в «Челси». Лондонский клуб постарается пригласить немецкого специалиста в межсезонье, утверждает Sky Sports.

Руководство «Челси» утратило доверие к Лэмпарду после последних поражений от «Манчестер Сити» (1:3), «Арсенала» (1:3), а также после ничьей с «Астон Виллой» (1:1) в рамках АПЛ.

В чемпионате Англии «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице.