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Sky Sports: «Челси» летом попробует пригласить Нагельсманна

21:51
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на замену Фрэнку Лэспарду в «Челси». Лондонский клуб постарается пригласить немецкого специалиста в межсезонье, утверждает Sky Sports.

Руководство «Челси» утратило доверие к Лэмпарду после последних поражений от «Манчестер Сити» (1:3), «Арсенала» (1:3), а также после ничьей с «Астон Виллой» (1:1) в рамках АПЛ.

В чемпионате Англии «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице.

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