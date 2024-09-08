Sky Sports: Боули отстранен от руководства «Челси», между акционерами идет борьба за контроль над клубом
Один из ключевых акционеров «Челси» Тодд Боули, который фактически руководил клубом с момента его покупки американскими инвесторами у российского бизнесмена Романа Абрамовича, отстранен от управления и может потерять свою долю акций. Об этом сообщает Sky Sports.
Боули, которому принадлежит 13% акций «Челси», непосредственно управлял клубом, хотя основным владельцем с долей в 61,5% акций является американская частная инвестиционная компания Clearlake Capital.
По информации источника, после большого количества трансферов и нескольких смен главного тренера бизнесмен Бехдад Эгбали, который был соучредителем Clearlake Capital совместно с Хосе Фелисиано, теперь полностью контролирует команду.
В летнее трансферное окно 2024 года «Челси» потратил наибольшую общую сумму среди клубов АПЛ — 238,5 миллиона долларов.
Источник утверждает, что, поскольку Боули фактически отстранен от дел в «Челси», они с Эгбали ведут переговоры о выкупе долей акций друг у друга.
Под руководством Боули лондонский клуб занимал 12-е и 6-е места в турнирной таблице АПЛ в сезонах-2022/23 и 2023/24 соответсвенно. В нынешнем розыгрыше чемпионата команда идет на 11-й строчке после 3 матчей соответственно, а также выступит на этапе лиги в Лиге конференций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1