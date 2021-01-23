Sky Sports: «Астон Вилла» согласовала трансфер хавбека «Марселя» Сансона

«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя» Моргана Сансона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб заплатит за 26-летнего француза 14 миллионов фунтов, в сделке прописаны дополнительные бонусы в размере 1,5 миллиона фунтов. Сообщается, что футболист прибудет в Бирмингем на медосмотр на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Сансон провел за «Марсель» 19 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.