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Sky Sports: «Астон Вилла» согласовала трансфер хавбека «Марселя» Сансона

13:47
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«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя» Моргана Сансона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб заплатит за 26-летнего француза 14 миллионов фунтов, в сделке прописаны дополнительные бонусы в размере 1,5 миллиона фунтов. Сообщается, что футболист прибудет в Бирмингем на медосмотр на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Сансон провел за «Марсель» 19 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

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