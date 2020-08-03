Скоулз устроил вечеринку. За это он получил выговор от полиции

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сорной Англии Пол Скоулз получил выговор от полиции за организацию незаконной домашней вечеринки в Олдхэме. В городе наблюдается неблагополучная ситуация с COVID-19, сообщает The Sun.

Полицейские отправились в особняк стоимостью 3,5 миллиона фунтов после того, как Скоулз устроил вечеринку по случаю 21-го дня рождения его сына Аррона.

Каждый гость вечеринки может быть оштрафован на 100 фунтов.