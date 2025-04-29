Скоулз оценил сезон «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что команда проводит катастрофический сезон в АПЛ. Несмотря на выход в полуфинал Лиги Европы УЕФА, в чемпионате Англии «красные дьяволы» занимают 14-е место с 39 очками после 34 матчей.

«Этот сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге был катастрофой. На них было очень тяжело смотреть, и в матче с «Борнмутом» снова было непросто. Результаты в Лиге Европы — единственное, что помогает болельщикам испытывать некоторое облегчение», — цитирует Скоулза TNT Sports.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетиком» из Бильбао.