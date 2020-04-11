Скоулз мог вернуться в сборную Англии на ЧМ-2010, если бы ему позвонил Капелло

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз сказал, что жалеет о раннем уходе из национальной команды. Хавбек завершил международную карьеру в 30 лет после Евро-2004. По словам Скоулза, он мог вернуться на чемпионат мира-2010, поскольку тогдашний главный тренер Фабио Капелло был заинтересован в его услугах.

— У меня была молодая семья, я уезжал в Англию на 10 дней, иногда на шесть недель летом, мне это не нравилось, — цитирует BBC Скоулза. — Много говорилось, что Свен-Еран Эриксон использует меня слева в полузащите, но для меня это не было проблемой.

Моя форма в последних 20-30 матчах не была достаточно хорошей, а Стивен и Фрэнк (Джеррард и Лэмпард) были двумя игроками высшего класса, которых он использовал в центре. Я играл слева, я там часто выходил за «МЮ» и действовал довольно успешно, забил несколько голов, так что это точно не было причиной ухода из сборной. Это был личный выбор.

Я жалею, что ушел из сборной так рано. Я вернулся в «МЮ», и мой футбол изменился. От меня ждали много голов, за что часто критиковали.

Сэр Алекс Фергюсон понял, что мне нужно хорошо играть в возрасте за 30 лет, мне нужна была другая позиция. Я вернулся и контролировал игру из глубины полузащиты. В Англии я так никогда не действовал. Пожалуй, это была самая приятная часть моей карьеры. Я наслаждался позицией. Я не забивал голы, но контролировал игру, я действительно получал удовольствие.

Был соблазн вернуться, об этом постоянно ходили слухи, но официально это могло случиться только один раз.

Это произошло перед чемпионатом мира в ЮАР. Я хорошо играл в этом сезоне, у сборной было несколько травм. Фабио Капелло хотел, чтобы я вернулся, мне позвонил Стюарт Пирс, который был в штабе. У меня было несколько дней на размышления. Но я решил, что это неправильно. Я не участвовал в отборе, были игроки, которые играли за команду два года, вдали от семей.

Капелло не позвонил мне. Возможно, если бы он это сделал, все могло быть иначе. Может быть, он бы изменил мое мнение. Жалею ли я об этом? Наверное, так и есть, потому что тогда я играл очень хорошо.