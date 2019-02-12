Скоулз готов к критике со стороны Моуринью за свою тренерскую работу

Новый главный тренер "Олдхэм Атлетик" Пол Скоулз отметил, что спокойно будет относиться к критике. Он готов, что ее станет высказывать Жозе Моуринью, которого сам Скоулз жестко критиковал за работу в "Манчестер Юнайтед".

– Думаю, он будет обращать внимание на мои результаты, – цитирует Sky Sports Скоулза. – Не уверен, что будет смотреть матчи. В любом случае я очень хотел стать тренером. Сам я был довольно критичен. Не думаю, что много людей будут комментировать мою работу, но если мы станем проигрывать, такие люди найдутся. Они могут говорить все, что хотят. Я никогда не понимал, почему игроки и тренеры беспокоятся о том, что говорят комментаторы. Они только высказывают свое мнение об игре и им платят за это. Если кто-то захочет меня критиковать, я даже не обращу внимания. Я отвечаю только перед владельцем клуба.