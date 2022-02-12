«У вас должны быть лучшие из лучших». Скоулз резко высказался о работе Рангника в «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике работу главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

«Футболисты «МЮ» вообще не хотят заниматься черновой работой и отрабатывать без мяча. Почему так? Потому что у одной команды есть настоящий тренер, а у другой — спортивный директор.

Это «Манчестер Юнайтед». У вас должны быть лучшие из лучших, а не спортивный директор, который тренировал два года из последних 10 лет», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Стоит отметить, что манкунианцы не могут победить уже в трех матчах подряд.

Ранее Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив», в ноябре 2021 года перешел в «Манчестер Юнайтед».