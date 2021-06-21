Скотт Паркер в ближайшее время покинет пост главного тренера «Фулхэма»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер может покинуть клуб этим летом. Стороны завершают переговоры по расторжению контракта, сообщает Sky Sports.

40-летний англичанин займет аналогичную должность в «Борнмуте». Боссы «вишен» считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность.

Вопрос соглашения с «Борнмутом» уже решен и сторонам осталось уладить некоторые формальности. В данный момент «вишни» ждут, когда Паркер оформит свой уход из лондонского клуба.

«Фулхэм» завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип. «Борнмут» занял 6-е место в чемпионшипе и попал в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уже в полуфинале уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей (1:0, 1:3). В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.