Скотт Паркер станет главным тренером «Бернли»
Английский тренер Скотт Паркер близок к тому, чтобы возглавить «Бернли», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб уже заключил соглашение с 43-летним специалистом.
Последним местом работы Паркера был «Брюгге», который он покинул в марте прошлого года. До этого специалист возглавлял «Борнмут» и «Фулхэм», а также работал в молодежке «Тоттенхэма».
В минувшем сезоне «Бернли» финишировал на 19-м месте в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Экс-тренер команды Венсан Компании после завершения сезона возглавил «Баварию».
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3
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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|Астон Вилла
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|0
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|0-0
|0
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11
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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20
|Саутгемптон
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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