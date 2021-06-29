Скотт Паркер стал главным тренером «Борнмута»
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«Борнмут» на официальном сайте объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера клуба.
40-летний специалист, в прошлом сезоне работавший в «Фулхэме», заключил с «Борнмутом» трехлетний контракт.
В сезоне-2020/21 «Борнмут» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, а в полуфинале плей-офф за путевку в АПЛ уступил «Брентфорду».
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