Скотт Паркер стал главным тренером «Борнмута»

«Борнмут» на официальном сайте объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера клуба.

40-летний специалист, в прошлом сезоне работавший в «Фулхэме», заключил с «Борнмутом» трехлетний контракт.

В сезоне-2020/21 «Борнмут» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, а в полуфинале плей-офф за путевку в АПЛ уступил «Брентфорду».