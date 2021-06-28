Скотт Паркер покинул пост главного тренера «Фулхэма»
20:57
«Фулхэм» на официальном сайте объявил, что Скотт Паркер покинул пост главного тренера клуба. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Фулхэм» завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип.
По информации британских СМИ, 40-летний Паркер в ближайшее время возглавит «Борнмут».
«Борнмут» занял 6-е место в чемпионшипе и попал в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уже в полуфинале уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей (1:0, 1:3). В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.
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