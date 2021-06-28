Скотт Паркер покинул пост главного тренера «Фулхэма»

«Фулхэм» на официальном сайте объявил, что Скотт Паркер покинул пост главного тренера клуба. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

We can confirm that Scott Parker has left the Club by mutual consent.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 28, 2021

«Фулхэм» завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги и вылетел в чемпионшип.

По информации британских СМИ, 40-летний Паркер в ближайшее время возглавит «Борнмут».

«Борнмут» занял 6-е место в чемпионшипе и попал в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уже в полуфинале уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей (1:0, 1:3). В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.