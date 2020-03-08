Скотт Мактоминэй: «МЮ» не нужно расслабляться, продолжаем борьбу за место в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 29-го тура АПЛ. Хавбек забил второй мяч команды в концовке встречи.

— Это был приятный момент, — цитирует BBC Мактоминэя. — Я благодарен ребятам. Мы стали более уверены в себе и в ближайших матчах должны продолжать работать. Прекрасное ощущение — забивать на глазах родных фанатов. Но сейчас не нужно расслабляться, мы продолжаем борьбу за место в Лиге чемпионов.