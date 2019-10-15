Скотт Мактоминэй: «Моуринью до сих пор звонит мне после каждого матча»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью. Хавбек дебютировал в основном составе «красных дьяволов» именно при португальском специалисте.

— Не хочу много распыляться о предыдущих тренерах, но мимо Жозе я пройти не могу, — приводит The Mirror слова 22-летнего шотландца. — Он — особенный человек для меня. Мы уже давно не работаем вместе, но португалец все еще поддерживает контакт со мной, дает советы после каждого матча, связывается со мной. Жозе — навсегда в сердце моем и моей семьи, мы все его безумно любим. Я обязан ему всем, ведь если бы не его доверие, я бы сейчас не играл в «МЮ».

В текущем сезоне Мактоминэй сыграл в 12 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.