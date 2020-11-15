Скончался знаменитый экс-голкипер «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Клеменс
После продолжительной болезни ушел из жизни знаменитый английский вратарь Рэй Клеменс, сообщает Sky Sports.
На протяжении 14 лет он выступал за «Ливерпуль», а затем еще в течение шести лет играл в составе «Тоттенхэма», где и завершил игровую карьеру в 1987 году.
На счету Клеменса 61 матч в воротах сборной Англии. Вместе с «Ливерпулем» он пять раз выиграл чемпионат Англии, дважды одержал победу в Кубке УЕФА (и еще раз брал Кубок УЕФА с «Тоттенхэмом»), а также завоевал множество других наград.
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже выразили соболезнования семье легендарного вратаря, который ушел из жизни в 72 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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