Скончался обладатель «Золотого мяча» 1964 года Денис Лоу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу умер на 85-м году жизни.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Денис Лоу скончался. Он усердно боролся, но сейчас наконец обрел покой. Мы знаем, как люди сильно поддерживали и любили его», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» заявление семьи шотландца.

Лоу выступал за «МЮ» с 1962 по 1973 год. Вместе с командой он становился победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). В 1964-м Лоу выиграл «Золотой мяч».

Во время своей игровой карьеры шотландец также играл за «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд» и «Торино». В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола в знак признания его заслуг перед английским футболом.