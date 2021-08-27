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Сколько «МЮ» заплатил за трансфер Роналду? Данные инсайдеров

20:10
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Нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт клуба.

Как сообщают итальянский журналист Фабрицио Романо и The Guardian, трансфер обошелся английскому клубу в 25 миллионов евро плюс бонусы. Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport сообщил о 28 миллионах.

По информации The Athletic, сумма трансфера — 15 миллионов плюс 8 миллионов бонусами. Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «МЮ» заплатит 29 миллионов.

Напомним, что Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем — в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды — Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Александр Кравченко все материалы автора

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