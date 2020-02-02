В воскресенье, 2 февраля, в 25-м туре английской премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча на «Уайт Харт Лейн» начнется в 19.00 по московскому времени.

«Сити» очень непросто себя мотивировать. 19 очков отставания от «Ливерпуля» выглядят безнадежными, занимать второе или третье место — не так уж принципиально, выпасть из зоны Лиги чемпионов практически нереально. Отсюда невзрачные матчи вроде выезда в Шеффилд или ничья с «Кристал Пэлас». Но в случае с «Тоттенхэмом» есть и мотивация и раздражитель — Жозе Моуринью.

Коэффициент на победу «Ман Сити» в БК «Лига Ставок» — 1,55, на ничью — 4,45, на победу «шпор» — 5,50. Матчи «Тоттенхэма» редко получаются голевыми — вне зависимости от результата. Снова привет португальскому прагматику. Исключением не стали и встречи с лидерами — «Ливерпулем» (0:1) и «Челси» (0:2). Поэтому интересной выглядит ставка на победу гостей + «Тотал» меньше 2,5 за 4,95. А как считаете вы?

Быстрая и простая регистрация онлайн в БК «Лига Ставок». Зарегистрируйся и получи гарантированный фрибет 500 рублей. Подробности на сайте.