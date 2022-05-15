Скауты «МЮ» следят за ситуацией вокруг Дембеле и Дибалы

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал скаутам клуба, чтобы они контролировали ситуацию на рынке свободных агентов. Он указал, что нужно следить за Усманом Дембеле из «Барселоны» и Пауло Дибалой из «Ювенутса». У них истекают контракты с клубами.

Тен Хаг еще не закончил сезон с «Аяксом». К своей работе в «МЮ» он приступит по окончании текущего сезона.