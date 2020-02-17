Скауты «Челси» снова просматривали Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Челси». Скауты лондонского клуба снова приезжали в Италию просмотреть его в деле, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В текущем сезоне серии А Милинкович-Савич отыграл 24 матча, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Футболист перешел в итальянскую команду в 2015 году. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 70 миллионов евро. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года.

Летом игрок уже мог переехать в Англию. На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но клубы не смогли договориться об условиях сделки. «Лацио» рассчитывает выручить от продажи игрока 100 миллионов евро.