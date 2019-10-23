Скаут «Манчестер Сити» просмотрят Фабиана Руиса

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Скауты английского клуба просмотрят 23-летнего испанца в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга», сообщает The Guardian.

На Фабиана Руиса также претендуют «Барселона» и «Реал». Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет увеличить отступные в контракте футболиста до 120 миллионов евро. Его действующий договор с командой из Неаполя рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Руис провел 9 матчей и отметился голом и результативной передачей.

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