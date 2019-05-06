Скандальный эпизод произошел во время матча 46-го тура английской лиги 1 (третьего дивизиона) "Плимут Арглайл" - "Сканторп Юнайтед".

При счете 2:1 в пользу хозяев травму получил их голкипер Мэтт Мейси. Он дал понять, что травмировался и выбросил мяч за боковую линию. После этого нападающий гостей Джош Моррис не дал мячу покинуть поле и отправил его в ворота. Это произошло на 60-й минуте. После этого игроки "Плимута" выражали недовольство действиями гостей.

В итоге хозяева все же вырвали победу - на 70-й минуте Грэм Кэйри сделал счет 3:2. Гол же соперников "Плимут" назвал самым неспортивным в истории стадиона.

Обзор матча, включая видео скандального эпизода (начиная с 1.02), опубликовал канал "Сканторпа" на Youtube.

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