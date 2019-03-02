"Сити" провел один из лучших матчей в сезоне". Гвардьола - о победе над "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Борнмутом" в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:0) заявил, что его команда провела одну из лучших игр в сезоне. Он также добавил, что игроки "горожан" заслуживают восхищения.

- Это было одно из лучших выступлений в сезоне, - приводит слова Гвардьолы BBC. - Мы играли против очень организованной команды. Мы хорошо защищались во время аутов и штрафных ударов.

Мы создали немного шансов, но вы должны понимать, насколько это сложно - атаковать, когда одиннадцать игроков соперника защищаются. Благодарен игрокам, они были невероятны! Независимо от того, что произойдет в этом сезоне, футболисты "Сити" заслуживают моего восхищения.

"Манчестер Сити" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 71 очко после 29 туров.

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