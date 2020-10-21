Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что когда-то мог возглавить «Манчестер Юнайтед». Французский специалист до лета 2018 года на протяжении 22 лет был неизменным наставником «канониров».

«Сити» — никогда не приглашал, а «Юнайтед» — да. Но я не скажу точно, когда это было. Я ответил отказом, потому что работал с «Арсеналом». У нас с «Арсеналом» была история любви. Моя жизнь — это красный и белый цвета.

Когда я только пришел в клуб, то ощутил особый шарм. Это была смесь уважения к традициям, уважения к людям, а также то, что в клубе не боялись иногда сталкиваться с непопулярными суждениями», — цитирует Венгера FourFourTwo.

Венгер в настоящий момент занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.