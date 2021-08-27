Сиссоко может сменить «Тоттенхэм» на «Уотфорд»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко может покинуть команду этим летом. По информации Sky Italia, «Уотфорд» ведет переговоры по переходу 31-летнего француза.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Франции со стороны «Наполи».

Действующий контракт французского хавбека рассчитан до 2023 года. Он с 2016 года выступает за лондонский клуб.

В сезоне-2020/21 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.