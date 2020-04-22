Сиссоко и Орье нарушили правила социального дистанцирования, проведя совместную тренировку

Игроки «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко и Серж Орье нарушили правило 2-метровой политики социального дистанцирования, введенной в Великобритании, поскольку страна продолжает бороться с коронавирусом. Футболисты проводили совместную пробежку и опубликовали в Instagram видео с тренировки.

«Мы признаем, что как профессиональные футболисты обязаны быть образцами для подражания, особенно в этот неопределенный период, с которым сталкиваются все люди во всем мире. Мы хотели бы извиниться за то, что не подали правильный пример. Мы должны уважать рекомендации правительства, чтобы минимизировать количество человеческих жизней, потерянных во время этой пандемии. Мы оба сделаем финансовое пожертвование, чтобы продемонстрировать нашу поддержку», — написал Сиссоко в Instagram после инцидента.