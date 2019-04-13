Симон Миньоле: "Ливерпуль" Клоппа сильнее "Ливерпуля" Роджерса"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле утверждает, что нынешняя команда гораздо ближе к чемпионству в премьер-лиге, чем в 2014 году.

− Игра, которую "Ливерпуль" показывает в этом сезоне, существенно отличается от того, что было 5 лет назад, − цитирует Sky Sports Миньоле. − У нас был классный шанс стать чемпионами, но мы его упустили. Тогда "Ливерпуль" в основном полагался на голы Луиса Суареса. А сейчас опасность исходит от большинства футболистов. Мы стали сильнее именно как команда. Поэтому и пропускать стали тоже гораздо меньше.

Еще больше команда уверена в своих силах на "Энфилде", где мы не проигрываем уже 37 матчей. Думаю, в матче с "Челси" нам удастся продлить эту серию.

Добавим, что "Ливерпуль" не может обыграть "Челси" дома уже 7 лет. Последняя победа случилась 8-го мая 2012 года (4:1). С тех пор на "Энфилде" команды 5 раз сыграли вничью, еще 3 раза "красные" проиграли.

Матч 34-го тура АПЛ "Ливерпуль" − "Челси" пройдет в воскресенье, 14 апреля, начало – в 18.30 (мск).

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