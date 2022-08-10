Силва рассказал о работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о работе под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола не дает тебе выходных. У него высокие требования, поэтому мы и держим такой высокий уровень в последние пять сезонов. Когда у тебя такой требовательный тренер, ты всегда находишься в состоянии повышенной готовности, потому что знаешь, что если ты не готов на 100 процентов, то ты не будешь играть. Ты должен выкладываться на полную и показывать максимум», — цитирует Силву ESPN.

28-летний португалец выступает в «Сити» с лета 2017 года. За это он провел 166 матчей за команду и забил 29 голов. Вместе с «горожанами» за пять лет Силва завоевал 11 трофеев.