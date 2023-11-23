Силва признался, что задумывался о переезде в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что задумывался о переезде в Саудовскую Аравию.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом [о Саудовской Аравии]. Но меня привлекает, накал полуфинала Лиги чемпионов, когда я слышал, как негодует стадион после гола в ворота «Реала», или ощущения после нашей победы в финале. Я не хотел лишать себя этого», — цитирует Силву City Zone.

Летом 29-летним игроком интересовался ряд саудовских клубов. Хавбек решил остаться в «Манчестер Сити», продлив контракт до 2026 года.