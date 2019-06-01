"Сильная боль". Агуэро - о смерти Рейеса

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника "Арсенала" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

– Потрясен смертью Хосе Антонио Рейеса, моего хорошего друга и партнера, с которым я пережил великолепные моменты. Сильная боль. Мои соболезнования и поддержка его семье, – написал Агуэро в своем Твиттере.

Conmovido el fallecimiento de José Antonio Reyes, muy buen amigo y compañero con el que compartí grandes momentos. Mucho dolor. Mis condolencias y todo mi apoyo a sus familiares #DEP 🙏🏾 pic.twitter.com/aLtTgaJ6l5 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 1 июня 2019 г.

Напомним, Рейес также выступал за "Севилью", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП